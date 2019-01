Perfekt start på året for Hødd United

Sport

Onsdag starta fotballsesongen for Hødd United. Årets første trening fann stad i Ulsmohallen, men sesongopninga var ikkje over med siste spark på ballen. Til Ulsmohallen kom også Gunnar Olav Eiksund og Svein Idar Eiksund frå Ulstein Bil, som hadde med seg fleire overraskingar til spelarane på Hødd United.

Fantastisk gjeng

Gunnar Olav Eiksund hadde søkt Meca Fondet om støtte til Hødd United og kunne onsdag dele ut ein sjekk på 20.000 kroner til Hødd United.

– Bakgrunnen for at vi søkte om desse pengane var at vi har ungar her oppe sjølve, dei er på trening her kvar onsdag og då blir vi ståande å sjå på dykk også. De er ein fantastisk glad, kjekk og flink gjeng. Eg sende ein søknad til Meca Fondet og dei var heilt med på det og sa at ”desse må vi vere med og støtte”. Difor får de 20.000 kroner frå Ulstein Bil, gjennom verkstadkjeda Meca, fortel Eiksund.

Viktig at folk set pris på arbeidet

Pengegåva vart svært godt mottatt frå både spelarar og støttespelarar i Hødd United. Det vart også pizzaen som Ulstein Bil hadde ordna og som sørga for at det blei ein svært god start på året.

– Pengar er veldig kjekt å få, men det er endå viktigare at folk set pris på oss og synest at det vi driv med er fornuftig og bra, fortel Bård Dalen, som er ein av trenarane til Hødd United.

Betyr mykje for laget

Fatima Myrseth sette også svært stor pris på gåva frå Ulstein Bil og Meca-kjeda.

– Dette betyr at vi kan vere med på dei turneringane som vi ønskjer å vere med på og som vi alltid er med på, utan å bekymre oss for mykje og bruke for mykje tid på å lure på om vi klarar å skaffe midlar. Det kostar å halde dette fotballaget i gang, sjølv om vi (trenarane) ikkje kostar noko, så skal vi ha buss, drakter, fotballar og alt som trengst for å drive eit lag. I år feirar vi tiårsjubileum og det å starte tiårsfeiringa med å få 20.000 kroner rett i fanget, berre fordi nokon har brydd seg litt ekstra og lagt merke til oss er heilt fantastisk. Eg klarar å ikkje grine, men det er berre så vidt, seier Myrseth.

Vener for livet

Under pizzafesten på Høddvollhuset tok også kaptein Anna-Elise Dalhaug Haugen ordet for å fortelje litt om kva Hødd United betyr for spelarane.

– For meg betyr fotballen kjempemykje, for eg veit ikkje kva eg skulle gjort utan. Livet mitt hadde ikkje vore komplett utan fotballen. Hødd United er eit fantastisk lag, der alle kan vere seg sjølv, uansett om ein sit i rullestol eller har ein sjukdom. Hødd United er det beste fotballaget eg nokon gong har vore med på, for her har ein dei beste lagkameratane og får vener for livet. Eg gler meg til kvar onsdag for då er det fotballtrening, fortel Hødd United-kapteinen.

Gir sjølvtillit

Fatima Myrseth meiner Hødd United betyr mykje meir for spelarane enn den eine treninga i veka og kampane dei spelar i løpet av året.

– Eg har sett det på så mange av dei som er med her, frå dei kjem hit første gongen og til at dei har vore her ei stund og kjenner seg trygge. Nesten uansett kva nivå dei er på, så får dei ei kjensle av meistring og det gir oss sjølvtillit. Ikkje berre medan ein er her, men også når ein går ut døra og då tek ein det med seg ut i alle andre situasjonar. Ut i arbeid og i møte med folk som jobbar med seg. Det å kunne møte omgjevnadane dine med sjølvtillit gjer også noko med korleis du blir behandla. Dette er ikkje berre fotballtrening, det er så veldig mykje meir, slår Myrseth fast.

Spelarane har meir kjekt i vente, for allereie til helga spelar dei årets første kamp. Då skal dei vere med under opninga av den nye idrettshallen i Ørsta og skal spele showkamp mot Stryn United.