Fjørtoft har signert

Sport

William Fjørtoft har trent med Hødd heile oppkøyringa. No er det klart at han har signert kontrakt med klubben for 2019-sesongen.

Fjørtoft har gått gradene i Hødd, men var ein tur innom Østsiden i fjor haust. Der spelte han ni kampar i 3.-divisjon.

Til Hødd sine nettsider seier sportssjef André Nevstad: ”William har spennande kvalitetar med stor fart og fysikk, han er ein god 1. forsvarar og ei offensiv backtype som vi håper og trur vil ta nye steg i utviklinga si i 2019-sesongen. Han har vore litt uheldig med skadar, men er no frisk og klar og vi gler oss til å jobbe vidare saman med William”