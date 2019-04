– Vi skal utvikle spelarar som passar inn på A-laget til Hødd

Sport

I slutten av mars vart det klart at det er Jesper Törnqvist som blir hovudansvarleg for Hødd-rekruttane denne sesongen. I fjor var han også med, då som assistent for Sander Håskjold Nyland, men den tidlegare Hødd-kapteinen var også på banen i ti av laget sine kampar. Slik blir det neppe i år.