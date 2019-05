Møter Emblem måndag

Sport

Etter tap i første serierunde har Hødd 2 vunne to kampar på rad. Måndag kan dei blande seg inn heilt i toppen av 4.-divisjon, så sant det blir siger i den utsette kampen mot Emblem.

Då laga skulle møtest tidlegare i mai låg nemleg Høddvoll under eit lag snø, og kampen måtte difor flyttast, men måndag er det klart for sesongens fjerde kamp for Jesper Törnqvist sine utvalde.

Både Hødd 2 og Emblem har vunne to og tapt ein av sine tre første kampar. Emblem har slått Hareid og Larsnes/Gursken, medan det blei tap for Volda i opningskampen.

Hødd-rekruttane tapte 2–4 for Valder i seriepremieren, men har slått både Rollon og SIF/Hessa i sine to seinaste kampar. Sist veke vart SIF/Hessa slått 4–2 på Høddvoll, utan at trenaren var spesielt imponert over eige lag sine prestasjonar.

Rekruttane sine tre første:

Valder - Hødd II 4 - 2

Rollon - Hødd II 2 - 6

Hødd II - SIF/Hessa 4 - 2

Då hadde Hødd sitt A-lag kamp dagen etter og det var difor ikkje aktuelt å bruke spelarar frå A-troppen. Denne veka har Hødd kamp i NM onsdag, men om det blir eit reint rekruttlag, eller om Törnqvist får med spelarar frå A-laget står att å sjå.

Hødd 2 – Emblem på fotball.no