Norway Cup over for i år - alle dei lokale laga er ute

Sport

Fredag var det berre eitt einaste lag att i Norway Cup frå Hareidlandet, Hareid G14. Etter å ha slått Eidanger 2-0 i kvartfinalen torsdag, møtte dei raude og blå det amerikanske laget Gjøa SC New York i semifinalen. Det viste seg å bli litt for tøft for hareidsdølingane, sjølv om gutane kjempa tappert. Hareid scora også eitt mål i kampen mot amerikanarane.