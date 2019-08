Tok sølv i talentcup på Hamar

Sport

Hødd-jentene spelte seg til A-sluttspelet etter å ha vunne alle sine tre kampar i den innleiiande pulja. Der blei det 2-1 siger over Nittedal, 4-0 siger over Nordstrand og 1-0 siger i gruppefinalenmot Kjelsås.

Dermed var Hødd klare for kvartfinale, der Høvik Amazon vart slått 1-0. I semifinalen vann Hødd 2-0 over Skedsmo og dermed var gjengen klare for finale.

Som i gruppefinalen var det igjen Kjelsås som var motstandar. Denne gongen var det Oslo-laget som var sterkast og vann 2-0. Hødd imponerte uansett og fekk med seg pokal for andreplass i turneringa heim. Trenar Petter Are Vik meiner jentene fortener honnør for fantastisk innsats under turneringa.