Kjem frå fire tap på rad

Sport

Hasundgot har fått ein frykteleg tung start på haustsesongen, og tapt fire kampar på rad. Dei har rett nok møtt dei fire topplaga, men Hasundgot-trenarane Øystein Muren og Per Gustavsen er nok uansett ikkje nøgde med poengutteljinga. Det sure 4-3-tapet på overtid borte mot Langevåg og 10-3-tapet for Vigra i førre kamp er nok dei kampane som svir mest.