Hødd vann på bortebane

Sport

Laurdag ettermiddag vann Hødd sitt 2.-divisjonslag for kvinner 3-1 over Træff på bortebane. Det sikrar truleg Hødd sjetteplassen i avdelinga og ein meget godkjent sesong etter å ha kome opp frå 3.-divisjon i fjor.

Caroline Overvåg sende bortelaget i føringa etter 19 minutt, før Oline Marø Sundgot dobla ti minutt seinare. Ragnhild Ertesvåg auka deretter til 0-3, før Træff reduserte etter 41 minutt.

Det stod 1-3 ved pause og etter ein mållaus andreomgang kunne Hødd juble for tre poeng.

Dermed har dei ei luke på fem poeng ned til Træff. Hødd har ein kamp igjen, borte mot Herd II om to veker. Træff har to kampar igjen, men møter FK Fortuna og Trondheims-Ørn II i sine to siste og det skal mykje til at det blir full pott i desse to kampane. Difor ser det ut til at Hødd enda på ein solid sjetteplass.

Hødd: Jenny Gjerde Sætre - Madelen Gustavsen, Lina Solheim Stave, Hannah Rekdal, Andrea Storøy Rødseth - Ragnhild Ertesvåg, Andrine Nevstad, Martha Helvig Omdal - Oline Marø Sundgot, Johanne Helvig, Caroline Overvåg.

Innbytarar: Silje Årsbog Bjåstad og Thea Ertesvåg