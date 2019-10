Tatt ut til Nordisk

Sport

Ådne Andersen har denne hausten imponert stort med fleire svært sterke resultat på lengre distansar. Mellom anna har han vunne halvmaraton under Oslo Maraton, tatt ein andreplass under Norgesløpet og levert gode løp under både Hytteplanmila og NM i terrengløp.

No går det mot deltaking i eit nytt terrengløp for Dimna-utøvaren, som no er tatt ut i den norske troppen til Nordisk meisterskap i terrengløp. Dette blir arrangert i finske Heinola og går 10. desember. Det er Norges Friidrettsforbund som skriv dette på sine nettsider.

Dette er 23. gongen det blir arrangert nordisk i terrengløp.

Den norske troppen (frå friidrett.no):

Menn senior (9 km):

Eivind Øygard, Jølster IL

Ådne Andersen, Dimna IL

Ole Kasper Harlem Fosser, IL Heming

Halfdan-Emil Færø, Varegg IL

Marius Vedvik, IL Gular

Kvinner senior (7.5 km):

Maria Wågan, IK Tjalve

Amalie Sæten, Ullensaker/Kisa IL

Laget vil ytterlegare bli supplert

Menn junior 19 år (6 km):

Håkon Stavik, Ålesund FIK

Jonatan Vedvik, Tønsberg FIK

Ibrahim Buras, Lillehammer IF

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Kvinner junior 19 år (4.5 km):

Ina Halle Haugen, IL Runar

Maren Halle Haugen, IL Runar

Andrea Modin Engesæth, IL Runar

Laget vil ytterlegare bli supplert