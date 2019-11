Dette tente noverande og tidlegare Hødd-spelarar

Sport

I skattelistene for 2018 dukkar det også opp tidlegare kjenningar, som til dømes profilane frå cupfinalelaget til Hødd i 2012. Her har vi samla eit knippe av dei, men også eit knippe av spelarane på dagens Hødd-lag. I tillegg er det nokre andre kjente Hødd-spelarar som har blitt med i oversikta under.