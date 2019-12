Lyser ikkje ut marknadsstillinga

Sport

Denne veka vart det klart at Sindre Eid har fått jobb som utviklingsansvarleg i AaFK. Eid ønskjer å ta til i stillinga så raskt som råd, men Hødd Fotball sin daglege leiar, Per Arve Moldskred, stadfestar at klubben ikkje kjem til å lyse ut stillinga som marknadssjef.