Mange lokale spelarar på kretslagstiltak

Sport

Denne veka har Sunnmøre Fotballkrets offentleggjort uttak av troppar til landslagsskulen for første halvår av 2020. For jentene er det tatt ut J14, J15 og J17-troppar i tillegg til ein tropp for "Toppgruppe jenter" for jenter fødde i 2004, 2005 og 2006.

Uttaket viser at jentesatsinga på søre Sunnmøre dei seinaste åra har gitt resultat. Totalt er det med 11 spelarar frå Ulstein og Hareid i J14 og J15-troppane.

I J14-troppen har Hødd fått med fem spelarar: Sandra Gustavsen, Marie Seljeset Sandvik, Julie Ulstein Myrene, Amelia Pilskog Solheim og Amanda Worren Eikrem.

Også i J15-troppen er det ei rekkje lokale spelarar. Hilde Årsbog Bjåstad frå Hareid IL har fått plass i troppen. I tillegg har Hødd fått med Amalie Vik, Anna Tjervåg, Madelen Eid, Mathea Ringstad og Andrea Rønning.

Sjå heile uttaket på Sunnmøre Fotballkrets sine nettsider.

For begge desse laga er det lagt opp til tre treningssamlingar i januar/februar, før det skal spelast fylkeslagskampar på Kyrksæterøra 22. og 23. februar.

To jenter inn i nyoppretta satsing

"Toppgruppe jenter" er ei ny gruppe i landslagsskulen for jenter 2020. Ifølgje Sunnmøre Fotballkrets er det Geir Hansen som saman med seks trenarar frå landslagsskulen som har stått for uttaket til denne gruppa. Dette skal vere ei treningsgruppe som skal gjennomføre seks treningssamlingar i løpet av første halvår av 2020. Hilde Årsbog Bjåstad frå Hareid IL og Madelen Eid frå Hødd er plukka ut i troppen.

I løpet av veka har også kretslagstroppar for G14 og G15 blitt publiserte av SFK.

I G14-troppen er det berre funne plass til to spelarar frå ytre søre. Asmund Dimmen Roppen frå Hødd har fått plass, saman med Daniel Pettersen Jøsok frå Gurskøy IL. Det er trenarar frå AaFK som har ansvaret for dette laget.

I G15-troppen er det eit tydlegare innslag av spelarar frå søre Sunnmøre og her er både Hødd og Hareid IL representerte.

Oliver Aske, Ørn Flø og Iver Husø Johansen frå Hødd er med, saman med Odin Bakke-Hareide og Olavius Bjåstad Vikebakk frå Hareid IL. Det er trenarar frå Hødd som har ansvaret for dette laget.