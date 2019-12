Stortap på bortebane

Sport

Søndag avslutta Hareid haustsesongen på handballbana med ei av sine tøffaste utfordringar til no. Laget reiste til bortekampen mot topplaget Aksla med ein noko redusert tropp, der fleire av dei faste bidragsytarane mangla.

Heimelaget fekk også den beste starten, men dei første fem minutta var Hareid ok med og det stod 3–2 etter to scoringar frå Maria Juul Hansen.

Derfrå skulle det derimot bli tungt for Hareid og i løpet av dei neste sju minutta scora Aksla ni gongar, utan at Hareid fekk nettkjenning. Då Maria Juul Hansen sette inn Hareid sitt tredje mål stod det nemleg 12–3 på måltavla og heimelaget var ikkje ferdige.

Dei neste minutta auka Aksla til 17–3 før Hareid kom noko meir med og scora tre mål i løpet av tre minutt. Linda Godø scora to på rappen, før Maria Juul Hansen scora sitt fjerde.

Heimelaget var likevel suverene og fram mot pause auka dei leiinga til 20 mål og laga gjekk av banen på 28–8.

Det blei ikkje enklare for Hareid i den andre omgangen. Aksla starta med seks strake scoringar, før Sara Bigset sette inn sitt andre mål frå straffemerket. Deretter kom eit par nye Aksla-mål før Maria Juul Hansen sette inn sitt første i den andre omgangen.

Heimelaget heldt fram med å drage ifrå og det blei stort sett tre-fire Aksla-mål for kvar scoring for Hareid.

Hareid leverte totalt sett betre i den andre omgangen, der det ikkje blei fullt så mange baklengsmål som før pause, men det vart eit skikkeleg stortap for Hareid-damene. Med to scoringar siste halvminuttet av kampen sørga Aksla for at sluttresultatet enda 49–15 i Hatlane idrettshall.

Resultatet førte Aksla opp på like mange poeng som Rollon på førsteplass i avdelinga. Hareid ligg på 9.-plass framom Sykkylven og Bergsøy II før desse laga møtest seinare søndag.

Hareid har no julepause til over nyttår og første kampen i 2020 går borte mot Valder/Godøy II 5. januar.

Kampfakta:

TrønderEnergi-serien, 4.-divisjon avdeling 1

Aksla – Hareid 49 – 15 (28–8)

Hatlane idrettshall

Dommarar: Torbjørn Ness og Sif Kalvø

Tominuttarar: Aksla – 0. Hareid – 1.

Hareid: Linda Godø (4), Marte Giske (1), Gunhild Botnen Feiring, Maria Juul Hansen (7), Cecilie Bjørlykke, Emma Krokeide, Maria Aure (1), Oline Ertesvåg, Sara Bigset (2), Sarah Vasstrand Hodge