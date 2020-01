Endå ei verdsstjerne klar for Ulsteinhallen

Sport

Etter ei fantastisk førsteutgåve av Karsten Warholm International har forventningane vore høge før den doble verdsmeisteren igjen inviterer til elitestemne på heimebane.

Det teiknar også til å bli ein fantastisk friidrettskveld i Ulsteinhallen 28. februar, for Warholm er på ingen måte det einaste trekkplasteret.

Det blir sjølvsagt svært spanande å sjå det som kan vere hans einaste innandørskonkurranse i 2020, men stjernelaget som kjem til Ulsteinhallen byrjar å verte svært imponerande.

I fjor var det mange svært dyktige friidrettsutøvarar som stilte i Ulsteinhallen, men nivået er skrudd opp både eitt og to hakk i 2020. Frå før var det klart at både lengdehopparen Juan Miguel Echevarría og høgdehopparen Jaroslava Mahutsjikh stiller og fredag kunne arrangørane presentere endå eit stornamn.

I ei pressemelding frå arrangørane går det fram at også stavkonkurransen kan bli svært spektakulær. Der skal nemleg Sam Kendricks delta. Som Karsten Warholm tok også han VM-gull både i 2017 og 2019! Polske Pawel Wojciechowski, også han tidlegare verdsmeister, stiller også, i tillegg til Pål Haugen Lillefosse som har EM-gull i U20-klassen.

–Dette er nok det beste feltet av stavhopparar som nokon gang har konkurrert innandørs på norsk jord. Kendricks er i likskap med vår eigen Karsten verdsmeister både frå 2017 og 2019, seier Ståle Jan Frøynes.

Han er deltakarkoordinator for stemnet og slår fast at det blir eit stemne å gle seg til.

I pressemeldinga seier Kristine Haddal at det går mot fullt hus i Ulsteinhallen 28. februar.

–Ja, vi kan vel allereie no love at det blir helt fullt i hallen – og stor stemning. I fjor blei det også fullt. Vi har selt langt fleire billettar i dag samanlikna med same tid i fjor, seier Karsten Warholms mor og manager, Kristine G. Haddal, som også er prosjektleiar for Karsten Warholm International.

Karsten Warholm stiller på 400 meter og vil nok sjølv by opp til show på 24-årsdagen sin. Som i fjor skal Warholm måle krefter med den svært meritterte innandørsløparen Pawel Maslak.

–Dette blir ein helt rå friidrettskveld, med verdstoppar i fleire øvingar – og det beste Norge har å by på i fleire øvingar. Det er god grunn til å reise til Ulsteinvik den siste fredagen i februar, seier Karsten Warholm i pressemeldinga.