Sport

Fristen for å melde på lag til årets 6.-divisjon i fotball gjekk ut i helga. No er det klart at Hareid 2 får selskap av Hødd 3 i divisjonen.

I fjor stilte også Flø lag i 6.-divisjon, men dei er ikkje meldt på i 2020. Frå ytre Søre Sunnmøre blir det også stilt 6.-divisjonslag frå Gjerdsvika og Moltustranda.

Det er høve til å melde seg på i sjuarseriane for menn og kvinner fram til 25. februar.