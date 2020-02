– Vi er godt i gang

Sport

Frå fredag til søndag slår friidretten på stortromma i Ulstein kommune. Først ut er elitestemnet Karsten Warholm International, der Warholm sjølv står i spissen for eit koppel nasjonale og internasjonale stjerner. Laurdag og søndag er det breidda sin tur, med ope KM over to dagar i Ulsteinhallen.