Tydeleg divisjonsforskjell mellom Hareid og Hasundgot

Sport

Førre veke tapte 4. divisjonslaget Hareid knepent på bortebane mot Bergsøy i årets første treningskamp, og onsdag kveld var det duka for treningskamp nummer to for hareidsdølane i år. Dei reiste til Dimnøya for å møte 5. divisjonslaget Hasundgot til dyst, som spelte sin første treningskamp for sesongen.