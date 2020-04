Helsedirektoratet: Ikkje fleire enn fem får trene saman – to meters avstand

Sport

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier at ikkje fleire enn fem får trene saman og at dei som trenar må halde ein avstand på to meter til kvarandre.

Helsedirektør Bjørn Guldvog fira ikkje på krava til smittevernreglane då han møtte pressa saman med idrettspresident Berit Kjøll i Oslo onsdag. Han sa at det er forbode å drive organisert trening der det er fare for nærkontakt. Det er ikkje lov til å arrangere kampar av noko slag.

Helsedirektøren poengterte at det ikkje er lov å bruke garderobe.

– Alle typar idrettsaktivitetar må gjerast på ein måte som sikrar at tilrådingane til helsestyresmaktene om samling av personar og samling i grupper, blir haldne. Når vi samlast, så bør vi ikkje vere meir enn fem personar, og kvar og ein bør halde ein avstand på minst to meter, sa Guldvog, som presiserte at tilrådingane gjeld aktivitetar både innandørs og utandørs.

Tydelegare

Idrettspresident Kjøll påpeika at regelverket frå no av blir meir tydeleg.

– Det er heilt avgjerande at idretten held seg strengt og tydeleg til dei køyrereglane som offentleg helsestyresmakter bestemmer. Den viktigaste oppgåva vår er å bidra til å avgrense spreiinga av koronaviruset, sa Kjøll.

Ho sa at Norges idrettsforbund sterkt oppmodar til at det er vaksne til stades når barn og ungdom trenar og som kan sjå til at smittevernreglane blir halde.

– Vi tilrår at det ikkje blir nytta kollektivtransport til og frå aktiviteten.

Koronavit

Ho sa at NIF vil utarbeide eit felles regelsett for alle idrettar.

– I tillegg vil vi utfordre alle våre 55 særforbund om å utarbeide koronavit-reglar innanfor idretten sin, sa Kjøll.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at det frå helsestyresmaktene ikkje er avgjerande om idrettsaktivitet blir gjort organisert eller ikkje.

– Antakeleg er det mykje betre om det er organisert, for då får vi sikkerheit for at det er vaksne personar og idrettsleiarar som følgjer dette, sa Guldvog.

På direkte spørsmål sa helsedirektøren at det er mogleg for til dømes fotballgrupper å ha mange på banen samtidig, men at dei må delast opp i grupper på maksimum fem personar, og at alle som deltek må halde to meters avstand til kvarandre og dei andre gruppene.