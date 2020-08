Ådne kjem heim for å delta i Nordvest maraton

Sport

Tysdag ettermiddag kom nyheita frå Hareid IL om at Ådne Andersen skal delta i Nordvest maraton 22. august, der han skal springe ein tilrettelagt 5000 meter.

- Dette er vi svært glade for. Ådne er ein av dei store idrettsprofilane frå Hareid i nyare tid. At det no opna seg ein sjanse for at han kunne springe ein 5000 meter på Hareid er noko vi set stor pris på, seier fersk dagleg leiar i Hareid IL, Ola Kalvø Vattøy, i pressemeldinga frå idrettslaget.

Tidspunkt og øvrige deltakarar er ikkje fastsett, men det har visstnok blitt invitert gode løparar frå ulike stadar i landet. Løparane får to ulike harar som skal prøve å drage opp eller halde tempoet i løpet på eit bra nivå.

- Dei aller fleste løpa eg hadde planlagt i år vart avlyste grunna koronasituasjonen. Då såg eg moglegheita til å kunne få til eitt eller anna løp på heimebane under Nordvest Maraton, seier Ådne Andersen og held fram:

- Det at det no blir ein 5000 meter på bana som eg har lagt ned så mykje trening på gjennom så mange år er veldig stas. Måla for løpet er store, og eg har fått med meg to løparar i norgestoppen for å setje farten dei første 4000 meterane av løpet. Desse skal springe ein fart som eg eg håper gir ei sluttid på under 14 minutt, noko som er veldig ambisiøst i og med at persen er på 14,21. Men forma er bra, så det er berre å håpe på gode forhold 22. august, seier ein offensiv Ådne Andersen.

Dimna IL og Arve Hatløy skal ta seg av den tekniske gjennomføringa av 5000-meteren.

Interessa rundt Nordvest maraton har vore stor i år og ein har allereie den beste påmeldinga sidan 1997 - langt over to veker før løpet.

Du kan lese heile pressemeldinga til Hareid IL her.