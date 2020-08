Hareidsdølen Triatlon vert avlyst: – Det ville ikkje ha blitt det arrangementet vi ønskjer det skal vere

Sport

Hareidlandet Triatlon har bestemt seg for å avlyse årets utgåve av Hareidsdølen Triatlon. Det populære løpet skulle etter planen finne stad 5. september.

– Når vi går gjennom påkravde og tilrådde koronatiltak for eit arrangement av vår storleik, 150 deltakarar og med eit publikum på 200-300, så ser vi at Hareidsdølen Triatlon 2020 ikkje ville blitt Hareidsdølen slik som vi ønskjer, skriv arrangørane i ei pressemelding.

Hareidlandet Triatlon fortel at det er med tungt hjarte dei no avlyser arrangementet og listar opp fleire av årsakene til at dei ikkje vil gjennomføre Hareidsdølen Triatlon i år:

– Avgrensinga i talet på personar, det å måtte stoppe nokon for å kome og sjå på. Ein familie på fire, der to får kome inn, medan to må gå heim.

Det sosiale før og etter. Ein kiosk som gjer at ein kjøpe ein ekstra brudavollmòr eller hamburgar, nervøsiteten som skaper lange toalettkøar før start. Latter og gråt i god blanding mellom dei yngste før dei skal i elden, som på magisk vis har blitt forandra til glede og stoltheit over å ha gjennomført. High five i løypa og så bortetter. Dette, med mykje meir, er Hareidsdølen Triatlon, seier arrangørane som vil nytte høvet til å takke samarbeidspartnarar og sponsorar som har synt forståing for valet som er gjort om å avlyse årets arrangement.

– Smitteauken og usikkerheita rundt den, deltakarar som kjem frå heile landet og ansvaret vi har som arrangør i høve til smittevern, gjer at vi tek del i den nasjonale dugnaden med Covid19 og korona og avlyser Hareidsdølen Triatlon 2020. Så håper vi at vi neste år kan køyre full runde med samhald, meistring og begeistring. Vegen mot Hareidsdølen 2021 har starta, er bodskapen frå Hareidlandet Triatlon