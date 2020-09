Høddmarsjen samla 76 deltakarar i småsurt vêr

Sport

Årets Høddmarsj vart avvikla søndag av styret i IL Hødd si trimgruppe. Veret var ikkje av det aller beste, ikkje minst samanlikna med fjoråret. Likevel var deyt76 deltakarar som skreiv seg inn ved Bugardsdammen og gjekk turen opp til Lisjevatn-gapahuken via Mørdarbakken.

Der oppe vart det mellom anna delt ut 10-års premiar til Hjørdis Nygjerde, Kari Alme Skeide og Anne Karin Holstad. .

I tillegg vart det trekt ut fem premiar mellom deltakarane. Desse gjekk til Sissel Janne Moldskred, Melinda Eidem, Terje Longva, Håkon Fiskå Skeide og Bjørnar Veddegjerde.

Høddmarsjen har lange tradisjonar og vert som regel avvikla den tredje søndagen i september. Leiar for Hødd Trim, Arne Flatin, seier at dette er eit viktig tiltak for trimgruppa, og særleg gledeleg er det at så mange born er med på marsjen. Med alle turvegane på fjella her ligg alt til rette for at alle kan kome seg ofte ut på tur, seier Flatin.