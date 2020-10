Skal ikkje ta av trass fem sigrar på rad

Sport

Hødd har vunne fem strake kampar i 2.-divisjon og har litt og litt nærma seg laga som kjempar om opprykkskvalifisering. Laurdag ventar Florø heime på Høddvoll, i det som er den siste kampen før dei sju beste laga i avdelinga blir samla til sluttspel.

Svenske Simon Silverholt kom til Hødd midt i juni, ikkje lenge før sesongen i 2.-divisjon starta opp. Sidan då har han i stor grad gjort høgrekanten til sin med ni kampar frå start. Den svenske 27-åringen fortel at han har funne seg godt til rette i Hødd og Ulsteinvik.

– Ja, det har vore veldig bra, må eg seie. Eg trivst her, sjølv om vêret ikkje alltid er like bra. Elles synest eg det har vore veldig bra å kome hit, fortel Silverholt.

Trong litt tid

Silverholt har fleire sesongar bak seg i Allsvenskan-klubben Halmstad. Sist sesong spelte han i den finske toppserien for IFK Mariehamn, men så slo koronaen inn og i vår signerte han difor for den svenske 2.-divisjonsklubben Halmia. Der fekk han aldri spelt kampar, for i sommar kom Hødd på banen og etter ti dagar i karantene var svensken klar for spel.

– Dessverre så fekk eg ein skade ganske tidleg og den heldt meg litt tilbake i starten, men etter det har det gått bra og eg kjenner at eg kjem meir og meir inn i det, seier Silverholt.

Då svensken kom til Hødd hadde han ikkje spelt kampar sidan oktober 2019 og det er dermed ikkje heilt unaturleg at han trong litt tid på å finne tilbake til sitt beste

– Det vart ein lang periode utan kampar og då må ein ha litt tolmod med kroppen, for det tek litt tid å kome i kampform. Eg er nok ikkje der hundre prosent endå, men det går heile tida framover.

God stemning i laget

Hødd hadde ikkje den beste starten på sesongen, men sidan slutten av august har laget vore ustoppelege. Fem sigrar og berre eitt baklengsmål er sterkt. Silverholt meiner det har blitt lettare å prestere når laget har løfta seg.

– Det seier seg sjølv. Når laget gjer det betre så går det gjerne betre for ein sjølv også. Det hjelper også at eg har fått ballen meir etter kvart og då får eg bruke styrkane mine i større grad. Vi har eit bra lag her og vi veit at vi kan vere med og kjempe i toppen. Det er ingenting å diskutere. Fem strake sigrar no er herleg og stemninga i laget er veldig god, slår den offensive midtbanespelaren fast.

No er det Florø som ventar og det er eit lag som må vinne dersom dei skal ha sjansen til å vere blant dei sju beste i avdelinga etter helga. Med uavgjort eller tap vil sesongen til Florø vere over for i år. For Hødd sin del handlar det om å halde avstanden opp til 2.-plassen så kort som mogleg før andre del av sesongen.

Med føtene på jorda

Kva skal til for at Hødd sikrar sin sjette strake siger?

– Det handlar om å halde føtene på jorda og ikkje ta av fordi vi har fem på rad. No hadde vi ein test tysdag som eg trur var bra for laget. då fekk vi kjenne at ein ikkje berre kan snøre på seg skoa, men at vi må kjempe. Vi må framleis gje 110 prosent, ikkje tenke på at vi har fem strake, men heller konsentrere oss om å gjere det vi er gode på.

Testen Silverholt nemner var ein overraskande yoyo-test i Ulsmohallen. Slike har Hødd vanlegvis nokre av i løpet av året, men normalt sett veit spelarane om det på førehand. Denne gongen kom testen utan forvarsel.

Sidan Silverholt framleis er temmeleg fersk i norsk fotball har han naturleg nok ikkje den store kjennskapen til Hødd sine motstandarar i helga.

– Eg kjenner ikkje særleg til laget, men vi har sett litt på video og har bra nok kontroll før kampen.