André (71) fullførte sitt løp nummer 41

Sport

André Gjerde frå Hareid var 31 år då han deltok i den første utgåva av Snipsøyrvatnet Rundt i 1980. No, førti år seinare, merkar han at stega ikkje er like lette som dei var den gongen, kroppen er stivare, men han deltek like fullt år etter år. I år stilte han til start for 41. gong.