Då Per Arve Moldskred tok over rolla som dagleg leiar i IL Hødd Fotball kunne ikkje han lenger bruke like mykje tid ute på anlegget på Høddvoll. Dermed tok ein solid dugnadsgjeng opp hansken. Det meir eller mindre sjølvoppnemnde anleggsutvalet gjer ein uvurderleg jobb for klubben.