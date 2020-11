Ny rolle for Sansara

Sport

Netan Sansara er ferdig i Hødd etter denne sesongen. No er det klart at briten har fått seg jobb i Råde IL Fotball. Der har han fått ei 80 prosentstilling i klubben og har i tillegg signert ei treårskontrakt for spel på A-laget til Råde. Råde sitt A-lag kom på ein tredjeplass i si avdeling i 4.-divisjon i 2019.