Sport

Torsdag kveld var det duka for femte gruppespelskamp i Europa League for Molde. Etter to strake tap i konkurransen, heime og borte mot sjølvaste Arsenal, kom tabelljumbo Dundalk på besøk til Romsdal og Aker Stadion - og Molde hadde få problem med å sikre at dei tre poenga vart igjen i "rosenes by" då dei vann 3-1.