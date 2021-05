Inviterer til Dimnaleikane

Sport

30. mai er det klart for startskotet for friidrettssesongen på Hareidlandet. Dimna IL inviterer då til Dimnaleikane på Høddvoll.

Stemnet blir arrangert innanfor covid-19 retningslinjene, noko som betyr at Dimna IL kan arrangere stemne med opptil 200 personar til stades. Idrettslaget skriv på sine nettsider at det truleg betyr at ein må dele stemnet i to eller tre delar, slik at flest mogleg kan ta del på Høddvoll.

Skal dei få til dette må alle som ønskjer å delta melde seg på innan påmeldingsfristen 26. mai, skriv Dimna IL på sine nettsider.

Stemnet er ope for utøvarar frå rekruttklassa og heilt opp til senior.

Det blir lagt opp til desse øvingane:

Rekrutt: 60 m, lengde

10 år: 60 m, lengde, liten ball

11–12 år: 60 m, 200 m, lengde, høgde, kule, 600 m

13 og 14 år: 60 m, 200 m, lengde, høgde, kule, 600 m

15 til 19 år: 100 m, 200 m, stav, lengde, høgde, kule, 800 m

Menn/kvinner: 100 m, 200 m, stav, lengde, høgde, spyd, 800 m