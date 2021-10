Comeback for "Kisse"

Sport

Fredag avslutta Hareid IL sesongen med å slå Valder 3–1 på bortebane. Det sørga for at det framleis er spenning om kva divisjon Hareid spelar i neste sesong. Dersom Hødd 2 vinn opprykkskvalifiseringa og rykker opp til 3.-divisjon blir Hareid verande i 4. Elles blir det nedrykk for Hareid.