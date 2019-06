Hareid slo Blindheim

Fotball

Hareid IL spelte kamp borte mot Blindheim i kveld. Det skal ha vore ein jamn kamp, men berre Hareid scora mål, såleis var det Hareid som vann. Ruben Kenneth Brandal scora i 79. minutt, etter ei målgjevande av Daniel Haanes.

Hareid IL skriv på twitter at dei fort kunne ha score eitt til to mål til. Blindheim var farlege på daudball på tampen, men Hareid heldt unna.

Gratulerer med sigeren!

Hareid IL har sendt oss denne teksten:

Ruben-Kenneth Brandal vart mathchvinnar då Hareid møtte Blindheim på bortebane laurdag kveld

Serien blir aldri avgjort i juni, men det var ingen tvil om at det ville vere ein klar fordel for Hareid å ta tre poeng borte mot Blindheim i kveld. For om det motsette skjedde ville det kome ei luke frå Hareid på 11.-plass og opp til laga over på tabellen. Eit eventuelt tap ville også gi Blindheim blod på tennene i den uvisse og per no lite oversiktelege nedrykkskampen (ja for kor mange lag skal ned; eitt, to, tre, fire eller fem?).

Men det var altså Hareid som tok alle tre poenga på Blindheim. Og det var fortent nok. Rett nok var Blindheim, som sette inn både Henning Hareide og Aleksander Ervik utover i andre omgang, svært farlege på dødball. Men Hareid stod imot, og det kunne fort blitt meir enn den eine scoringa rett veg.

Og for ei scoring det var! Andreas Nesset jr. tok eit frispark kjapt, og sende Daniel Haanes i retning Blindheim-målet. Han vippa ballen over Blindheim-forsvaret. Der venta Ruben-Kenneth Brandal, som var skråsikker og banka inn 1-0 frå kort hald. Då var det spelt 77 minutt.

Både Brandal og Andreas Skotheim hadde gode sjansar i andre omgang. Blindheim hadde si beste moglegheit då vingen Skovly avslutta knallhardt like over krysset frå distanse. Og si nest beste moglegheit då innbytar Ervik heada frå kort hald, men Rikard Johannes Osnes redda fint.

*

Det skjedde altså ein del i andre omgang. Andre omgang var derimot tam. Det var jamt, og ingen av laga skapte noko som vi fann bryet verdt med å notere. Blindheims Thomas Gjøsund var rett nok ikkje veldig langt unna å bli utvist like før pause etter ei stygg takling på Markus Hareide, men det var kanskje greitt nok at kampens gode dommar Abbas Tamimi gav gult kort.

*

Apropos unge Hareide fortener han skryt for nok ein solid kamp i Hareids midtforsvar. Som mot Rollon tidlegare i år vart det null baklengs då Hareide fekk sjansen. Skryt skal også resten av forsvaret ha. Verken lagkaptein Martin Nikolai Longva, Mathias Holstad Hareide, onkelen Lars Roar Holstad eller Nauris Driksna kunne spele i dag. Men dei fire som fekk sjansen klarte seg veldig bra.

Også kjekt å sjå at karar som Daniel Haanes, Martinus Røyset Bakken og William Valde Bigset begynner å kome i form etter å ha vore litt inn og ut denne våren (slik blir jo det av naturlege grunnar når du er på sjøen, som Bakken).

Og vi merkar oss at 15-åringen Christian Mork Breivik fekk sin start-debut i 4.-divisjon på venstreflanken. Han kjem vi nok til å høyre meir om i åra som kjem.

*

Alt i alt ein kjekk dag på Blindheim stadion.

No går det slag i slag med bortekampar mot Norborg/Brattvåg 2 tysdag og LGFK fredag neste veke.

Girri, girri!

Ref.

Hareid (4-3-3): Rikard J. Osnes – Gustav Bjørlykke Kløvning, Benjamin Reite, Markus Hareide, Henrik Hareide Holstad – Ruben-Kenneth Brandal (K), Andreas Nesset jr., Daniel Haanes – William Valde Bigset (Sebastian Hansen Bjørlykke 88), Martinus Røyset Bakken (Kim A. Alvestad 72), Christian Mork Breivik (Andreas Skotheim 64).

*** Brandal, ** M. Hareide, * Reite