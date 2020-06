Fotball

Laurdag ettermiddag spelte Hødd sin andre treningskamp etter den tre månadar lange pausen frå fotball. Førre helg slo dei Florø 2-1, og i dag reiste dei «blåkvite» til Brattvåg for å møte divisjonskollegaen sin. Det gjekk ikkje like bra som førre helg, og enda med eit 2-0-tap for «Høddarane».