Grane Arendal tok ledelsen da Hamid Almazroi scoret allerede etter sju minutters spill, og Mortensen-brekke doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 34 minutter. Fire minutter senere økte Grane Arendal ved 18-åringen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Almazroi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Grane Arendal, og Mortensen-brekke sikret seg hattrick da han ordnet 5-0 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Grane Arendal-angriperen økte ledelsen da han satte inn 6-0 sju minutter senere, og Ghassan Bassam Alawad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Grane Arendal etter 80 minutters spill. Grane Arendal rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen åtte minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-8.

Topper serien

Etter lørdagens kamp er Fløy 2 på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Grane Arendal er på topp i divisjonen med tolv poeng.

Terje Haugland var dommer i kampen.

I neste runde skal Fløy 2 måle krefter med Vindbjart 3 13. mai, mens Grane Arendal møter Hisøy/Arendal 2 samme dag.