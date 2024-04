Strindheim 4 fikk en drømmestart på kampen da Karl Matias Arruda Smågesjø sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutters spill, men etter 22 minutter utlignet Irving for Byåsen 4. samme spiller sendte Byåsen 4 i ledelsen da han satte inn 2-1 ni minutter senere, og Oskar Lunde satte ballen i mål etter 34 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1.

Byåsen 4 dro ifra

Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Teo Ingebrigtsen til 2-3 for Strindheim 4. like etterpå var hattricket et faktum for Irving, og Lunde satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 5-2.

Axel Brenne Nilsson (Strindheim 4 G16) og Oliver Andreas Brattland (Byåsen 4 G16) fikk begge gult kort.

Byåsen 4 klatrer til andreplass

Etter mandagens kamp er Byåsen 4 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Strindheim 4 er nummer tre med seks poeng.

Mikael Marius Hansen dømte kampen.

I neste runde skal Byåsen 4 måle krefter med Lånke 2 10. mai. Strindheim 4 møter Selbu 2 15. mai.