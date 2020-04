Frå påskesnø til tosifra plussgrader

Været

Etter snøfall frå torsdag til laurdag vart det ei flott og vinterleg opning på påska 2020, men for dei som håpa snøen skulle bli liggande vart gleda kortvarig. For allereie søndag var mesteparten av snøen vekk og i løpet av måndag må ein truleg godt opp i høgda for å finne spor av den.

Søndag har nemleg temperaturen byrja å stige ein heil del og både søndag ettermiddag og deler av måndag er det venta over 10 plussgrader på Hareidlandet, kanskje med temperaturar opp mot 15 grader måndag ettermiddag. Legg til frisk bris frå sør/søraust, så smeltar den snøen som ligg att kjapt.

Søndag ettermiddag avslutta med opphaldsvêr og gløtt av sol, noko som truleg også blir oppskrifta måndag, sjølv om det ifølgje Yr.no kan kome noko nedbør mot kvelden. Tysdag ser ut til å få temmeleg bra vêr, med ein del sol, før ei dreiing mot sørvest onsdag og torsdag fører med seg meir nedbør.

Inn mot påskehelga ser det ut til at nedbøren vil lette, medan temperaturane kryp noko nedover igjen, men truleg utan nye snøfall.