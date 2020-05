Snart kjem sommarvarmen

Været

Det er ikkje særleg meir enn ei veke sidan det sist snødde på Hareidlandet. No ser det derimot ut til at sommarvêret er på veg i staden og inn mot pinsehelga kjem sommarvarmen til våre kantar.

Ifølgje varselet frå yr.no blir det ikkje fullt så sommarleg tysdag til torsdag, med nedbør i periodar og temperaturar frå 8 til 13 grader. Fredag er det slutt på nedbøren og då ventar ein også at temperaturane byrjar å stige. Både i pinsehelga og i starten på den komande veka er det venta makstemperaturar på opp mot eller over 20 plussgrader og det ser også ut til at nattetemperaturane vil stige.

På det noverande langtidsvarselet er det ikkje venta meir nedbør med det første, og truleg tidlegast midtvegs ut i neste veke.