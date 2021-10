Åtvarar om flaum

Været

Det er torsdag ettermiddag sendt ut gult farevarsel for flaum for Vestlandet, frå nordlege delar av Rogaland i sør og nord til det meste av Møre og Romsdal. Det er tidlegare sendt ut gult varsel om nedbør og om jordras. Flaumvarselet gjeld førebels for tosdag og fredag.