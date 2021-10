Været

Også dei siste dagane av oktober vert det mykje nedbør. Tysdag ettermiddag sendte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut gult farevarsel for flaum for Vestlandet, for på torsdag og fredag denne veka vert det ekstra mykje regn. I tillegg er det meldt liten kuling torsdag og fredag og opp i stiv kuling på kysten på laurdag.